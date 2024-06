Swedbank: tööstussektori kasvu pärsib kvalifitseeritud tööjõu nappus

Swedbanki uuringu järgi tunneb Eesti tööstussektor enim puudust masinaoperaatoritest, aga ka valdkonna oskustöölistest ning tootmistehnoloogidest. Peamine takistus töötajate leidmisel on sobiva hariduse, kvalifikatsiooni või oskuste puudumine.

Digitaliseerimine ja automatiseerimine nõuab uutmoodi tööjõudu

Eesti masinatööstuse liidu tegevjuht Andri Haran ütles, et ühest küljest on töökäsi vaja selleks, et kasvada. „Jah, praegu ei ole tööstuses õitsenguaeg, kuid igale mõõnale järgneb tõus ja kui see aeg kätte jõuab, on tööstusettevõtted taas probleemi ees, kust leida inimesed, kes aitavad toodangu taas kasvule viia,“ selgitas Haran.

Teisalt pole aga tööjõu vajadus aktuaalne ainult kasvuperioodil, vaid tööstus kui valdkond on praegu suures muutumises ja see on peamine tööjõu nappuse põhjustaja. Tööstusettevõtetes on järjest rohkem digitaliseerimist, automatiseerimist ning innovatsiooni ning kõik need muutused nõuavad uutmoodi spetsialiste, tõdes Haran. „See tähendab, et olemasolev töötajaskond tuleb ümber õpetada või leida hoopiski uued inimesed, mis tekitab niisamuti surve,“ sõnas Haran.

Eesti plastitööstuse liidu tegevjuht ja partner Pilleriin Laanemets nentis samuti, et tööjõupuuduse probleem on tööstussektoris akuutne. Ta põhjendas, et noori ei kõneta tööstussektor enam nii palju kui varem. „Täna on meil seis selline, et praktikakohtadele kandideerivad eestlaste asemel valdavalt välismaalt pärit üliõpilased, kuid samas ei saa me suurt osa neist vastu võtta, ennekõike töökeskkonna keelebarjääri tõttu,“ lisas Laanemets.

Oluline on ettevõtete poolt pakutav lisandväärtus

Laanemets selgitas, et praktikakoht peaks pakkuma nii praktikandile kui tööandjale lisandväärtust. Ta nentis ka, et seni räägitud töö spetsiifikast on olulisemaks saanud loodava keskkonna mõju aspekt. „Tänapäeva tudeng soovib teada, mis väärtust tema tegevus laiemalt loob,“ ütles Laanemets.