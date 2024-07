Luksus eeldab puhtust: mustad ukseesised ja tualetid peletavad külastajaid

„Iga turist soovib tunda, et ööbib luksushotellis, isegi kui ta broneeris endale soodsamas hinnaklassis majutuse. Kui külastaja astub hotelli ning teda on tervitamas porine põrand või ilmetuks kulunud porivaip, siis on edaspidi küllaltki keeruline tema kogemust positiivseks pöörata,“ nentis Lindströmi esindaja Renee Razumov.

Tema sõnul on sama ootus ka toitlustusasutuste külastajatel – klient tahab olla kindel, et tema toit valmib hügieenilises keskkonnas.

„Kuid meie veendumus selles hakkab kujunema ammu enne, kui me lauda istume – sageli juba enne restorani astumist. Esimene pilk läbi akna- või ukseklaaside võib anda aimduse, kui erilist elamust sellest restoranist või kohvikust oodata tasub,“ lisas ta.

Seetõttu pöörduvad paljud majutus- ja toitlustusärid keskkonnasõbralikku tekstiilirenditeenust pakkuva Lindströmi poole. Lisaks tööriietele, mille poolest ettevõte ehk kõige tuntum on, toodab, rendib ja hooldab Lindström ka kvaliteetseid vahetusvaipasid, mis koguvad tõhusalt endasse külastajate jalgadega ruumi jõudva mustuse ja niiskuse. Ettevõte pakub ka mugavaid lahendusi tualettidesse – näiteks asendab ühekordsed paberid hügieeniliste puuvillaste kätekuivatusrullidega.

Porivaip on osa sisekujundusest

Lindströmi müügitreeneri Renee Razumovi sõnul võimaldab Lindström igal kliendil tellida sellise kuju ja disainiga vaiba, mis toetab ettevõtte visuaalset kuvandit.

„Ettevõttes, kus ruumikujundus on osa ärikontseptsioonist, peab ka põrandavaip ideaalselt interjööriga klappima. Ukse ees põrandal lebav porimatt on küll väga konkreetse funktsiooniga ese, kuid see on sageli esimene asi, mida külastajad läbi klaasukse näevad – see peab kutsuma teda sisse ja tõotama väga erilist elamust,“ selgitas ta.

Tema sõnul on oluline, et lisaks silmatorkavale ja meeldejäävale disainile oleks tagatud ka vaiba piisav hooldus.