ÜLEVAADE | Kuus valdkonda, mille oskuste järele on tööturul enim nõudlust

Tehisintellekt on üks kiiremini arenevaid valdkondi, mis mõjutab pea iga valdkonna arengut. „Olenemata sektorist, milles tegutsetakse, on oluline mõista, mis on tehisintellekt, kuidas see vormib meie majanduskeskkonda ja konkreetset sektorit ning kuidas seda oskuslikult oma tegevusvaldkonnas rakendada. See on üks peamisi tööturu vajadusi hetkel,“ lausus EEK Mainori magistriõppe juht.

Helena Viiroja nõustus, et IKT oskusi on vaja, et pidada sammu digitaalse innovatsiooniga. „Need spetsialistid, kes tunnevad IKT valdkonda, on võimelised looma tehnoloogilisi lahendusi, mis kasvatavad efektiivsust ja aitavad organisatsioonidel saavutada konkurentsieeliseid,“ selgitas Tele2 Eesti personalivaldkonna juht.

Jätkuvalt ootab tööturg info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonda kuuluvaid oskusi, näiteks tarkvaraarendus, veebitehnoloogiad ja IT-juhtimine. „Vajadus IT-oskuste järele ei kao tööturult mitte kusagile, see on iga ettevõtte või organisatsiooni hügieen. Igal edule orienteeritud töötajal peab olema vähemasti baasarusaam valdkonnast,“ lisas Janus Paurman. Ta nentis, et Eestis on rikkalik valik IKT kallakuga erialasid ning üha rohkem on IKT ained integreeritud eri valdkondade õppekavadesse.

ESG juhtimine ja jätkusuutlikkus

Üks tulevikku vaatav oskus on kindlasti ESG juhtimine ja analüüs. „Üha suurenev keskkonnateadlikkus sunnib ettevõtteid otsima jätkusuutlikke lahendusi. Meile kasvavad peale uued generatsioonid, kellele on oluline, et töökoht on keskkonnateadlik. Eestis on see valdkond veel lapsekingades, kuid peagi hakkavad ettevõtted aina rohkem vajama selle haridusega spetsialiste,“ rõhutas Tele2 Eesti personalivaldkonna juht.

„Eesti kõrgharidusmaastikul täna veel ühtegi akrediteeritud õppekava selles vallas ei ole, kuid on mitmeid temaatilisi mikrokraade või lühikursusi. Puhtalt regulatsioonidest tulenevalt on neid oskusi meil tulevikus tööjõuturul vaja, mistõttu olen veendunud, et peagi lisandub Eesti kõrgharidusmaastikule ka rohe- ja jätkusuutlikkusele suunatud õppekavasid,“ selgitas EEK Mainori magistriõppe juht.