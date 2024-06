Panga statistika: kõige enam liisingutaotlusi esitatakse reedeti. Kiirelt tegutsedes on auto ka enne nädalavahetust käes

Kõige vähem liisingutaotlusi esitatakse esmaspäeviti. Ilmselt on põhjus selles, et pärast nädalavahetust soovitakse keskenduda tööle ning auto valimiseks ja liisingutaotluse täitmiseks ei jää selle kõrvalt aega.

Ka teisipäeviti esitatakse taotlusi pigem vähe, aga võrreldes emaspäevaga on näha mõningast aktiivsuse kasvu. Alates kolmapäeva lõunast, mil töönädala selgroog on murtud, kasvab märgatavalt ka esitatud liisingutaotluste maht. See on aeg, kui hakatakse nädalavahetuseks plaane tegema ja võib tekkida mõte, et kiirelt tegutsedes saab juba algaval nädalavahetusel minna sõitma uue autoga. Nii see tõesti on, sest üldjuhul suudavad liisingupakkujad taotlustele vastata ühe tööpäevaga ja sealt edasi jääb vaid leping sõlmida ning kindlustus vormistada.

Neljapäeval, kui nädalavahetus on juba käegakatsutav, kasvab taotluste maht veelgi, ent liisingutaotlejate lemmikpäev on vaieldamatult reede. Selleks ajaks on aktiivne töönädal peaaegu läbi ja leitakse üha rohkem aega eraeluga tegelemiseks. Liisingutaotluste maht liigub tõusutrendis alates reede hommikust kuni pärastlõunani. Paljud, kes reede hommikul pangale liisingutaotluse esitavad, soovivad juba õhtuks nii lepingu kui ka auto kätte saada. Aktiivse liisinguhalduri korral see paljudel ka õnnestub.

Pühapäev üllatab

Tööandjatel ei tasu siiski liialt muretseda – statistika näitab, et enamasti saadetakse liisingutaotlusi ikkagi lõunapausidel ning tööajast tegelevad liisingu taotlemisega vähesed.

Laupäev on liisinguturul üldjuhul aga väga vaikne, ületades napilt vaid esmaspäeva kui kõige tagasihoidlikuma päeva aktiivsust. Võiks arvata, et kui laupäeval inimesed puhkavad ja liisinguteemad on nende jaoks laualt maas, siis sama juhtub ka pühapäeval, ent nii see ometi ei ole. See on isegi mõnevõrra üllatav, et pühapäev on liisingutaotluste esitamise aktiivsuse mõttes lausa kolmandal kohal.