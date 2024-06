Lightyear astus sammu edasi, et Balti börsi aktsiad jõuaksid kauplemisplatvormile

Teate kohaselt alustab Lightyear Europe AS kauplemist Tallinna reguleeritud ning First North aktsiate ja võlakirjade turul kasutades liikmekoodi LYEU. Täpsemalt on tegu sammuga, mis aitab tuua Balti börsi aktsiad Lightyeari platvormile.

„Töötame täiskäigul, et tuua Lightyeari Eesti kasutajate soovituim toode — Balti börsi instrumendid. Meil on väga hea meel, et täna tegi Nasdaq Balticu juhatus otsuse meid börsi liikmeks võtta. See on suur samm kohaliku aktsiaturu lansseerimiseni ja juba varsti saame rohkem uudiseid jagada,“ sõnas Lightyeari kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Mihkel Aamer.