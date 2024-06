FOTOD | Soojatrassi hoiustamine on lihtsam küsimus kui parkimiskohad. Lidl tahab Põhja-Tallinna teha senistest erineva kaupluse

Kes on viimasel ajal mööda Põhja-Tallinna peamagistraali Sõle tänavat Kopli poole sõitnud, on tõenäoliselt tähele pannud, et Lidli kaupluse ehitusega pole Pelgulinna Selveri vastas jätkuvalt algust tehtud. Seal hoiustatakse hoopis soojatrassi ehituseks vajaminevaid torusid ja muud ehitusmaterjali, pargitakse autosid ning Paavli tänava otsa on pandud silt, mis annab teada, et sellest nädalast on linn alustanud Putukaväila esimese etapi ehitusega.