Sõõrumaa ja Tänaku ühine äri kasvas mühinal

Forus Takso käive on kasvanud viimastel aastatel oluliselt. Kui 2021. aastal oli müügitulu 1,65 miljonit eurot, siis aasta hiljem juba 3,56 ning möödunud aastal 4,6 miljonit. Pisikesest kahjumist on kahe aastaga saanud enam kui 100 000 eurot puhaskasumit. Ettevõttes töötab 18 inimest. Keskmine brutopalk taksofirma kontoripoolel on napilt alla 3000 euro.

Forus Takso on nende endi sõnul Eesti suurim ja vanim klassikaline taksofirma. Nende transpordivahendite ehk taksode kapitalirendi maht on 4,5 miljonit eurot. Taksoveoärist teenivad nad vaid osa oma käibest, teine suur osa on sõidukite rent (vastavalt 1,8 miljonit vs 1,4 miljonit).