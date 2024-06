Infortar kavandab vabatahtlikku ülevõtmispakkumist Tallink Grupi aktsiatele

„Eesti majandus on juba üheksandat kvartalit languses, riigi reiting varasemast ühe astme võrra madalam ja geopoliitiline risk püsib endiselt kõrge. Juhul, kui Tallinkil peaks olema aktsionäre, kes meie piirkonna majanduslikes väljavaadetes kahtlevad, siis antud pakkumine loob turule likviidsuse ja võimaldab neil väljumist kaaluda,“ selgitab Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

Pakkumine toimub vabatahtliku ülevõtmispakkumisena ehk investoril ei ole kohustust selles osaleda. Infortar teeb pakkumise hinnaga 0,55 eurot ühe Tallinki aktsia kohta. Pakkumise ostuhinna määramisel on lähtutud Tallinki aktsiate viimase kolme aasta keskmisest börsihinnast (ca 0,61 eurot), millest on maha arvatud Tallinki poolt kõigile aktsionäridele 3. juulil makstav dividend 0,06 eurot aktsia kohta. Tallinki aktsia lõpetas reedese börsipäeva 0,74 eurose hinna juures ehk pakkumine tehakse 25% väiksema hinna pealt.

Hanschmidti sõnul usub Infortar Tallinki finants- ja turupositsiooni ning plaanib ettevõtet hoida avaliku börsifirmana, kuid tuleb arvestada, et näiteks suuremate rahvusvaheliste investorite vaates on ettevõtte aktsia likviidsus ja turusügavus piiratud. „Tallinki aktsia viimase aasta keskmine päevane käive ulatub 175 000 euroni,“ märgib Hanschmidt.

Vabatahtlik ülevõtmispakkumine tähendab börsiteate sõnul seda, et ülevõtja ei pea aktsiate ostuhinna määramisel lähtuma ülevõtmispakkumisreeglites sätestatud õiglase hinna määratlemise kriteeriumitest. Samuti tähendab see, et aktsionäridel ei ole kohustust, vaid võimalus valida, kas võtta pakkumine vastu või mitte. Infortar käsitleb aktsionäre võrdselt ning pakkumine tehakse kõikide Tallinki aktsiate suhtes, mis veel ei kuulu ülevõtjale.