Saunafirma Saunumi müügitulu oli mais rekordi lähedane

Veel teatas Saunum, et mai kasum enne intresse, amortisatsiooni ja makse oli 27 000 eurot, jõudes seega selles vaates plussi.

„Saunumis on käsil toote omahinna vähendamiseks vajalike pikkade tarnelepingute sõlmimine, sügiseks peaks see võimaldama toota veelgi paremate hindadega, mille tulemusel ettevõtte kasumlikkus kasvab. Lähikuudel on ootus Euroopa turgude taastumisel, sest aasta algusest toimunud partnerite võrgustiku uuendamine hakkab esimesi tulemusi tooma.“ selgitas Saunumi tegevjuht Allan Selirand.