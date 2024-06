Läti riiklik energiafirma rajab Leetu tuuleparki, mida aitab valmis ehitada Eesti ettevõte

Utilitas Wind ja Latvenergo andsid mai lõpus teada, et on sõlminud lepingu 124-megavatise võimsusega tuulepargi rajamiseks Telšiai maakonda Leedus. Tegu on Läti riikliku energiafirma, kes on otsustanud üha tugevamalt otsustanud investeerida taastuvenergia tootmisse ka väljaspool Lätit, ühe värskeima ostuga. „Me oleme selle juba neilt omandanud, aga nad ehitavad pargi lõpuni,“ rääkis Läti energiakontserni juht Mārtiņš Ćakste Delfi Ärilehele antud usutluses.