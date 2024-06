Taylor Swifti üleilmne tuur võib Inglismaa keskpanga intressilangetuse edasi lükata

Swifti välja müüdud kontsertide mõju majandusele on täheldatud varemgi. See aga on toonud käibele terminid nagu „swiftflation“ ja „swiftonomics“. Need viitavad sellele, kuidas teenuste nagu hotellide, lendude ja restoranide tarbimine Swifti kontsertide kontekstis oluliselt kasvavad ja mõjuvad majandusele hoogustavalt.