Kohutav nädal Prantsusmaa börsil: tugev langus viis tänavuse tõusu ning võttis suurima börsi tiitli

Riigi aktsiate koguväärtus on nüüd umbes 2,92 triljonit eurot, jäädes Bloombergi kogutud andmete kohaselt napilt alla Ühendkuningriigile, kelle börsiettevõtete väärtus on 2,97 triljonit eurot. Kui veel kuu aega tagasi jõudis Prantsusmaa börsiindeks CAC 40 rekordtasemeni, siis nüüdseks on kogu tänavune tõus kadunud. Lisaks pankadele on langenud ka teemaksude operaatorid Vinci SA ja Eiffage SA, kuna kardetakse, et maanteed võidakse Macroni partei kaotuse korral taas riigistada.