Ain Hanschmidt värskest ülevõtupakkumisest: kõige tähtsam on see, et Tallink jääb börsile edasi

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt märkis, et nad ei ole sugugi kindlad, et keegi üleüldse soovib pakkumises osaleda, kuna ei ole ühegi suurema investoriga sel teemal suhelnud.

„Augusti lõpus alles näeme. Selles suhtes ei ole midagi katki, kui investorid seda vastu ei võta, kuna siis on selge, et kõik investorid usuvad Tallinki tulevikku ja lähme koos edasi,“ sõnas Hanschmidt. „Kõigile tuli see üllatusena.“