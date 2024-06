Suure ekspordikogemusega masinatehas sulgeb Otepääl tootmise ja koondab 17 inimest

Töötukassa andmetel andis eelmisel nädalal kollektiivsest koondamisest teada vaid üks ettevõte. See oli töötleva tööstuse vallas tegutsev AS SAMI Tootmine. Firma plaanib koondada 17 inimest, sest sulgeb Otepää tootmisüksuse. AS SAMI Tootmine on üle 30-aastase kogemusega masinaehitusettevõtte ASi SAMI tütarfirma. Kui SAMI grupp annab Sauel, Otepääl ja Valgas kokku tööd u 160 inimesele, siis SAMI Tootmises töötas selle aasta esimeses kvartalis 119 inimest.

SAMI Tootmise tegevjuht Antti Pahapill selgitas, et koondamine on seotud ümberkorraldustega SAMI grupis. Praegu ehitab on ettevõte Valka uut tootmishoonet, esimene ehitusetapp lõpeb selle aasta viimases kvartalis. „Valga tootmishoone investeeringuga suudame lähiajal toota palju kuluefektiivsemalt ja sellest tingituna on ettevõttel plaanis sulgeda Otepää tootmisüksus ning viia tootmine üle Valga tootmisüksusse,“ rääkis Pahapill. Projekti tähtaeg on 2025. aasta kolmas kvartal.