KUULA | Arvutame intressilangetuse mõju koduostjale. Aga kuidas keerulisel ajal kinnisvara maha müüa?

Kui palju võidavad inimesed tegelikult intressilangusest - saatejuhid teevad arvutusi. Miks on ka väike intressilangetus tegelikult hea? Turul on juttu kuumast olukorrast kinnisvaramaastikul, kuid milline vesi tegelikult kraanist niriseb? Järelturul toimuvat näevad kinnisvarabüroo ja panga tegelased pisut erinevalt, kuidas? Milliseid kurbi sündmusi turul veel kaks aastat tagasi kohata võis?

Põhiteemaks on aga täna see, kuidas üldse oma kodu müüa, ajal, mil ostjaid on vähem ning tuleb silma jääda ja hinge pugeda.