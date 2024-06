Mis tööd eelnevad tuumajaama rajamisele? Ministeerium: investeerimisotsust võiks oodata 2030ndate alguses

Kliimaministeeriumi sõnul on järgmised tegevused seotud eeskätt tuumaenergia kasutuselevõtuks vajaliku õigusraamistikuga loomisega. Täpsemalt on vaja välja töötada tuumaenergia ja -ohutuse seadus (TEOS). „Esmast väljatöötamiskavatsust, millega põhjal toimuks eelnõusse sisendi ja tagasiside kogumine, saab esitleda loodetavasti juba enne käesoleva aasta lõppu,“ tutvustas plaane kliimaministeeriumi kiirguse ja tuumaohutuse valdkonna juht Reelika Runnel. Seadus ise võiks tema sõnul hakata kehtima 2026. aastal.

Ministeeriumi teatel ei esita nad 2025. aasta riigieelarvesse aga lisaraha taotlust protsessi kiirendamiseks. „Kliimaministeerium ei kavatse tuumaenergia kasutuselevõtu protsessiga jätkamiseks lisaraha taotlust esitada, sest õigusraamistiku loomisega alustamise kulud on väikesed ning neid on vähemalt esialgu võimalik katta olemaseolevatest eelarvevahenditest. Pädevuste arendamisel kasutatakse maksimaalselt ära rahvusvahelise koostöö võimalusi ning tuumaprogrammi rakendamise esimestel aastatel sellega seonduvalt olulisi kulusid ei lisandu,“ kirjeldas Runnel.

Ehituseks ei lähe enne 2030. aastat

Mis aastaks võiks aga Eesti tuumaenergia regulatsioon ja muud riiklikud toetavad tegevused olla sealmaal, et arendaja saab kaaluda investeerimisotsuse tegemist? Runnel ütleb, et TEOSe kehtestamise järel tuleb võtta vastu ka hulk määruseid, mis reguleerivad tuumaenergia kasutamise tehnilisi aspekte. „Lõplike investeerimisotsuste tegemine eeldab tehnoloogia- ja asukohavaliku kinnitamist ja muud suuremahulist eeltööd, mille edukus sõltub vastavate protsesside kiirusest. Eeldusel, et TEOS hakkab kehtima 2026. aastal ning Eestis on olemas potentsiaalne arendaja, kes on investeerimisotsuste tegemise eelduseks olevad etapid läbinud, võiks tuumajaama rajamise lõplikud investeerimisotsused olla selged 2030ndate alguseks,“ hindas kliimaministeeriumi kiirguse ja tuumaohutuse valdkonna juht.