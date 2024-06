Täna algab uus enampakkumine meretuulepargi arendamiseks Saare merealale

Enampakkumisel osalemiseks tasus tagatisraha Estonia Offshore Wind DevCo OÜ, Deep Wind Offshore AS (Norra ettevõte) ja OÜ Utilitas Wind. Tagatisraha suuruseks on 49 140 €.

Enampakkumine toimub elektrooniliselt veebikeskkonnas ajavahemikul 18.06-20.06. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikeneva lõpu perioodiks on 15 minutit.

Saare 2.1 mereala asub Saaremaast ca 30 km läänes. Saare 2.1 ala suurus on 163,8 km² ning selle alghind on 2 457 000 €. Minimaalne pakkumise samm on 50 000 €.