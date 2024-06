Ka Lätis on jaeketid kimpus sama probleemiga. Läti Delfi kirjutab, et kohaliku toodangu kasvatajad on ärevil, sest nõudlus nende kasvatatud toodangu järele on oluliselt vähenenud. Näiteks teatavad mõned riigi köögiviljakasvatajad, et nende lattu on kogunenud suur hulk Lätis kasvatatud tomateid ja kurke, sest praegu eelistavad supermarketite ketid pakkuda oma klientidele importtooteid.