Uuring: iga neljas Eesti inimene kaaluks riigi võlakirjade ostmist

Riigi võlakirja ostmist kaaluks 27 protsenti Eesti inimestest. Nendest omakorda 53 protsenti peamiselt põhjusel, et see on paindlik ja madala riskiga investeering. 23 protsenti kaaluksid võlakirjade ostmist esmajoones patriotismist ning teine sama palju juhul kui võlakirjal on hoiuse intressi ületav tootlus. Profiililt tunneks riigi võlakirjade märkimise vastu suurimat huvi üle 30-aastane kõrgharidusega ettevõtja, maakondade lõikes on kõrgeim huvi Hiiumaal, Läänemaal ja Põlvamaal.