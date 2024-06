KUULA | Rahatark: MONEYZENi kaudu laenudesse investeerides võib teenida kuni 20% tootlust

„Laenudesse investeerimine ei erine kuidagi muudesse varaklassidesse raha paigutamisest. Kuid ühiskonnas on stigma selle ümber, mis puutub laene. MONEYZENi portaali kaudu on võimalik investeerimist alustada juba 20 euroga ja valida ise endale sobiv riskitase. Läbi meie on võimalik teenida keskmiselt 16% aastast tootlust, mis on kõrgem kui mujalt leida võimalik,“ mainib Mänd.

Miks ikkagi inimesed ei investeeri? Mänd arvab, et tuleks lõhkuda rahast rääkimisega seotud tabu ja inimesed peaksid oma kulutustele ausalt otsa vaatama, kuid mis peamine – vaatama otsa sellele, millist elu soovivad tulevikus elada, millisena näevad oma pensionipõlve.

„Kordame üle selle vana mantra, et investeerimisega oleks pidanud alustama juba eile. Kuid iga hetk on õige oma esimeseks sammuks. Oluline on see start ja sellele järgneb juba pikem maraton oma rahaasjade korda seadmisel. Kui on tunne, et ei saa alguses aru, kuhu, mismoodi ja kelle kaudu oma raha investeerida, siis tasub alustada väikselt: alustage mõnekümne euroga, kuid olge järjekindlad. Investeerige iga kuu ja uskuge mind, aasta lõpuks olete juba targemad, kogunenud on juba korralik summa ja huvi jätkamise vastu kasvab,“ selgitab Mänd.

Saates selgitatakse lahti ka see, mis asi on liitintress ja kuidas hakkab see raha kasvatamisel abikätt pakkuma. Samuti räägime lahti mõned mõtted, kuhu oma raha paigutada ja millist riski võtta.

