LHV Groupi mai kuu kasum kerkis aastaga kolm protsenti

AS LHV Group teenis mais konsolideeritult 12,5 miljonit eurot puhaskasumit (2023. aasta mai: 12,1 miljonit). AS-i LHV Pank puhaskasum oli 11,6 miljonit eurot, LHV Bank Ltd puhaskasum 302 tuhat eurot, AS-i LHV Varahaldus puhaskasum 337 tuhat eurot ja AS-i LHV Kindlustus puhaskasum 86 tuhat eurot.

Ka Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki laenuportfell kasvas maikuus LHV sõnul hoogsalt, kokku 27 miljoni euro võrra. Krediidikomitee on heaks kiitnud laenuprojekte veel 85 miljoni euro ulatuses. Platvormidelt kaasatud hoiused suurenesid 40 miljoni euro võrra. Banki finantsvahendajatest kliendid on üles näitamas aktiivsust ja nende hulk on kasvamas. Endiselt käib jaepakkumise väljatöötamine, mais sooritati esimene uue mobiilipanga testmakse.