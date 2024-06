Miljonineiu õpetab, kuidas tegutseda rahatargalt igas Eestimaa nurgas

Miljonineiu, tuntud investor ja rahatarkuse jagaja, on sündinud Tartus. Alates 14. eluaastast kuni ülikoolieani elas ta Võsul, seejärel kolis ülikooliõpingute ajaks Tartusse tagasi, pärast seda elas poolteist aastat Kadrinas. Tema teekond finantsvabaduse suunas algas viis aastat tagasi väikesest 100-eurosest investeeringust, mida inspireerisid tema isiklikud kogemused ja tähelepanekud ümbritsevate inimeste elust. Tõsisem huvi rahatarkuse ja investeerimise vastu tekkis ülikoolis, mil ta mõistis, et investeerimine on tee eesmärkide ja unistuste täitmiseks.

Miljonineiu sõnul ei ole kogumise ja investeerimisega tegeledes vahet, kus elada, sest investeerimis- ja kogumiskontod saab avada igal pool, kasutades veebi. Siiski arvab ta, et maal elades on lihtsam raha kõrvale panna, sest seal on elamiskulud palju väiksemad. Väiksemates kohtades on korterid mitmeid kordi soodsamad kui suurlinnades ning ka ahvatlusi, nagu toidukulleri tellimine ja taksoga sõitmine, ei ole. Maapiirkonnas on võimalik osa oma toiduainetest aiamaal ise kasvatada ja nii kulusid kokku hoida.