Tähelepanelikumad tarbijad on märganud, kui palju on kallinenud kodumaiste tootjate apelsinimahlad. Näiteks Maximas maksab Aura üheliitrine apelsinimahl kaks eurot, Põltsamaa oma aga juba kolm eurot.

Kui vaadata laiemat pilti, on apelsinimahla hinna tõusul kaks põhjust: väikesed laovarud ja kehv saagiprognoos. Mõlemad neist on suures osas tingitud Brasiilia apelsiniistandusi vaevavast rohehaigusest. Uute istanduste rajamine võtab neli-viis aastat aega. Sama probleemi tõttu on juba varem väikseks jäänud ka USA turu olulise varustaja Florida toodang. Lisaks on USA toodangut mõjutanud mitu piirkonda raputanud orkaani.