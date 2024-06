„2023. aasta oli kõike muud kui rahulik.“ Järsku miljardifirmaks saanud Eesti Gaasi kasum suurenes mullu hullumeelselt

Infortari kontserni kuuluv gaasifirma teenis mullu 1,022 miljardit eurot müügitulu. See on veidi suurem kui 2022. aastal, kui teeniti 1,012 miljardi eurot. Võrreldes 2020. aastaga, kui teeniti natuke üle 182 miljoni euro, on käive viimasel paaril aastal suurenenud ligi kuus korda.