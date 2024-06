Harju maakohus kinnitas Elmo Rendi saneerimiskava

Alternatiivbörsil First North noteeritud Elmo Rendi saneerimismenetluse eesmärk on ettevõtte ajutiste makseraskuste ületamine. Saneerimise käigus rakendatakse erinevaid saneerimisabinõusid, mis toetavad lühirendi ärisuunale äripartneri leidmist ja tütarettevõttes (Elmo Remote OÜ) suure perspektiiviga tehnoloogia arendamise jätkamist ja uute investorite kaasamist.

Elmo Rent AS aktsionäri vaatest vähendatakse kokku nõudeid summas 727 052,28 eurot, millest kustutatakse tütarfirmade nõuded summas 283 792,41 eurot. Varem on Elmo Rent teada andnud, et saneerimiskavaga kujundatakse ümber ja jagati nelja rühma 178 võlausaldaja kohustused kokku summas 3 319 857,98 eurot.