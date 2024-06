Eksperdid selgitavad: kas geenivaramu andmeid võiks kasutada isaduse tuvastamiseks või kuritegude ärahoidmiseks?

Viimasel ajal on kõneainet pakkunud Tartu Ülikooli geenivaramu, millega on liitunud avalike andmete kohaselt pea 20% Eesti täisealistest elanikest. Geenivaramusse on hulgaliselt isikute andmeid kogutud juba üle 20 aasta. Ideaalne võimalus saada teada võimalikest haigusriskidest, heaolu mõjutavatest faktoritest ning muuhulgas parem ettekujutus oma päritolust. Milliseid riske tähendab see aga isikutele, kelle andmed on geenivaramu andmekogus? Kas neid andmeid võib kasutada ka muudel eesmärkidel, kui geeniuuringuteks? Kas ja kuidas on geenidoonori privaatsus tagatud?