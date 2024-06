Olukord pole kiita. Eesti langes rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis teist aastat järjest

„Tegu on teise järjestikuse aastaga, kus konkurentsivõime edetabelis langeme. Kui eelnevalt oli võimalik väita, et languse on põhjustanud Ukraina sõjaga seonduv, siis nüüd on seda oluliselt keerulisem teha, sest näiteks Läti on edetabelis tõusnud 6 kohta ning Leedu 2 kohta ning ka neid mõjutab Ukrainas toimuv“, sõnas Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp tulemusi tutvustades ning lisas, et ainuke samaks jäänud näitaja edetabelis on majanduse seisund, olles teist aastat samal tasemel.