Coop avab Tallinna kesklinnas uue kontseptsiooniga Minimarketi

„Oleme pikka aega otsinud võimalust kaupluse avamiseks Tallinnas südalinnas, et pakkuda piirkonna elanikele, töötajatele ning turistidele laia eestimaist tootevalikut ja mõistliku hinnaga sortimenti,“ ütles Harju Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Jaan Marjundi.

Kesklinna elanikud, piirkonna töötajad või läbijad saavad Minimarketist kaasa osta tänavatoitu - combosid, hamburgereid, hot-doge, pitsasid või Aasia köögi hõrgutisi. Lisaks pakutakse salateid, võileibu, ahjusooje saiakesi, nii piima kui kaerapiimaga kohvi, teed, kakaod, pehmet jäätist, värkseid smuutisid ning mahlu. Valikus on ka esmatarbekaubad.

„Müügisaali väljapanek on loogiline ja sortiment piisavalt lai, kauplusesse on tänavalt mugav sissepääs ning klient saab näiteks enne bussi peale minekut kiirelt oma ostud tehtud,“ lisas Marjundi. „Kaupluse planeerimisel tegime tihedat koostööd Tallinna muinsuskaitsega, et säilitada hoone algupärane kaunis välisilme ja samas tagada kliendile mugav sissepääs.“