Kasv ei näi peatuvat: Nvidiast sai maailma kõige väärtustlikum ettevõte

Kiibitootja aktsia tõusis eilse ehk teispäevase seisuga 3,6%, viies ettevõtte väärtuse 3,34 triljoni dollarini. Sellega edestab Nvidia Microsofti, mille väärtus on hetkel 3,32 triljonit dollarit. Selle kuu algul ületas Nvidia väärtus esimest korda kolme triljonit dollarit, edestas toona Apple’it.

Nvidia aktsia on tänavu tõusnud enam kui 170%, tõustes veelgi pärast seda, kui ettevõte teatas mais enda esimese kvartali tulemused. Aktsia hind on alates 2022. aasta lõpust mitmekordistunud ehk enam kui üheksa korda. Tugevat tõusu on eestvedanud peamiselt generatiivse tehisintellekti areng.

Nvidiale kuulub umbes 80% kogu andmeskeskustes kasutatavate tehisintellekti kiipide turust. Sealhulgas on olulisteks klientideks ettevõtted nagu Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta ja teised on, kes on vajanud protsessoreid tehisintellekti mudelite loomiseks.

Viimases kvartalis kasvas Nvidia andmekeskuste äri aasta varasemaga võrreldes 427% aasta ehk 22,6 miljardi dollarini, moodustades seega kiibitootja müükidest 86%.

1991. aastal tegevust alustanud Nvidia oli toona peamiselt tuntud riistvaraettevõttena, kes müüs peamiselt mängijatele kiipe. Kuid nüüd, enam kui kaks aastat on Nvidia olnud Wall Streeti tõeline rakett, sest ettevõtte toodab olulist tehnoloogiat tehisintellekti arenguks. See ralli on näiteks ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuhi Jensen Huangi varade puhasväärtuseks teinud 117 miljardit dollarit, viies Huangi maailmas rikkuselt 11. kohale.

Nüüd aga on Nvidia kõige väärtuslikuma USA ettevõtete nimistus uustulija. Viimased kaks aastat on seda kohta jaganud nii Apple kui ka Microsoft.