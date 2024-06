Luminor: osa eestlastest kavatseb tõsta kogumispensioni sissemakset

Luminori pensionifondide juhi Vahur Madissoni sõnul näitab tänavu aprillis läbi viidud Norstati küsitlus, et 7% inimestest kavatseb oma sissemakset tõsta 4% peale ning 9% inimeste sõnul tõstavad nad sissemakse 6% peale.

„Kolmandiku vastajate sõnul jätavad nad oma sissemakse tänasele tasemele ehk maksavad jätkuvalt teise pensionisambasse 2% oma palgast,“ kirjeldas Vahur Madisson. „Samas tervelt pooled pole oma sellealast otsust veel langetanud ning usutavasti võib prognoosida, et teadlikkuse kasvades võib suurema omaosaluse kasuks otsustajaid veel juurde tulla.“

Vahur Madissoni sõnul annab selleks ootuseks alust teinegi küsitluse tulemus, mille kohaselt on Eesti inimesed suhteliselt hästi oma pensionivaraga kursis ehk inimesed reeglina teadvustavad vastutust oma tuleviku ja pensioniea suhtes.

Põhjuseid sissemakse suurendamiseks on mitmeid

„Uurisime, kui hästi on inimesed kursis sellega, mis tema rahast II sambas saab ning kuidas raha koguneb. Vastanutest 40% sõnul on nad sellega hästi kursis, 39% nimetas end üldiselt kursis olevaks ning vaid pisut üle viiendiku pidas end mitte kursis olevaks,“ rääkis Luminori pensionifondide juht.

Põhjusi II samba sissemakse suurendamiseks on Vahur Madissoni sõnul üldistavalt kaks – pikemaajalisest vaatest on põhjuseks vajadus enda sissetulekut pensioniks kindlustada ning lühiajalises vaates ka maksuefektiivsus.

„Maksuefektiivsus tuleneb sellest, et II sambasse läheb makse brutopalgast, enne kui palk jõuab inimese pangakontole. See tähendab, et tulumaksu sellelt summalt kinni ei ole peetud ning investeeritav summa läheb otse ja koheselt pensionifondi ja hakkab seal tulu teenima,“ osundas Madisson.