Riigikogu kiitis heaks selleaastase negatiivse lisaeelarve

„Kui riigile laekub vähem tulusid, peame ka kuludega täiendavalt püksirihma pingutama. Lisaeelarvega hoiame riigirahanduse jätkusuutlikul rajal, nii nagu oleme koalitsioonis eesmärgiks seadnud ja 2024. aasta eelarvet koostades otsustanud. See on ka vajalik eeltöö järgmise aasta riigieelarve koostamiseks, kus 80 protsendi ulatuses tuleb tagada, et kokkuhoiumeetmed on püsiva iseloomuga ja täidavad edasiste aastate eelarvepuudujäägi vähendamise eesmärki,“ selgitas rahandusminister Mart Võrklaev.