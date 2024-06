Kas meie majanduse olukord on tõesti nii trööstitu? Ökonomistid selgitavad Eesti konkurentsivõime seisu

Rahvusvaheliselt hinnatakse, et Eesti konkurentsivõime on üsna nõrk. Lausanne’i juhtimise arendamise instituut (IMD) hinnangul on Eestiga võrreldes paremas seisus Rootsi, kes on edetabelis 6. kohal, Soome on 15. kohal, Saksamaa 24. kohal, Leedu 30. kohal. Nõrgema, 45. koha pälvis naabritest Läti.