Neste astus Rohetiigrist välja, kaheldes selle erapooletuses. Rohetiigri esindaja sõnul nõudis kütusefirma erikohtlemist

Üks Eesti suurimaid kütusefirmasid andis eile teada, et on otsustanud jätkata jätkusuutlikkuse teekonda Rohetiigrita. Tegu on 2020. aasta novembris keskkonnast hoolivate ettevõtjate initsiatiivil sündinud sihtasutusega, mille liige on Neste olnud 2021. aastast alates. Kütusefirma juhatuse liige põhjendab sammu sellega, et nad ei jäänud rahule veebruari alguses valminud transpordi teekaardi koostamise protsessiga ja sellega, et nende müüdav rohediislikütus ei saanud tegevusplaanis biometaaniga sarnast tähelepanu, vaid liigitati rohepesuks.