Kai Realo: Eesti ees on mitukümmend riiki, mis on investorile ahvatlevamad

See tähendab, et Eesti ees on mitukümmend riiki, mis on investorile ahvatlevamad ja kus on ettevõtjasõbralik, investeeringuid meelitav ja uusi töökohti loov majandusruum, tõdes Kai Realo. „Kaotatud konkurentsivõime ja vähenev ettevõtlus tähendab kogu ühiskonnale aga saamata jäänud tulu ja arenguvõimalusi, sest lõviosa riigi maksulaekumistest on seotud töö- ja tarbimismaksudega ning sõltuvad töökohtadest ja palkadest. Kui riik tahab investeerida vajalikesse valdkondadesse – nagu julgeolek, tervishoid, haridus -, siis seda võimaldab kestvalt rahastada vaid arenev ja kasvav majandus,“ lausus ta.