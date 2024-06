Võrklaev: Eesti ei saa toetada platvormidel tegutsevate väikeettevõtjate täiendavat maksustamist

„Teatud käibeni tegutsedes peab käibemaksukohustuslaseks registreerimine olema väikeettevõtja enda valik. Eestis on see kohustuslik alates 40 000 euro suurusest käibest. Kõikides muudes valdkondades see nii ka on, aga platvormimajanduses tegutsejatele teeksime nüüd eraldi reeglid. See ei ole õige ega õiglane,“ selgitas Võrklaev.