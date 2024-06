Omavalitsused otsivad lisaraha. Jõgeval lajatati ettevõtetele ligi neljakordne maksutõus

Eestis on 79 omavalitsust. Umbes pooltel (41) laekus eelmisel aastal eelarvesse ka reklaamimaksust saadav tulu. Arvestatavaks tuluks on seda enamasti keeruline pidada ja maksuga tegelevate ametnike palka see paljudes vallavalitsustes ilmselt ei kataks. Näiteks Loksa linnavalitsus sai aasta jooksul kätte 50, Põhja-Pärnumaa vallavalitsus 175 ja Lääneranna vallavalitsus 363 eurot reklaamimaksu. Regionaalministeeriumi kogutud andmetes summad tasapisi suurenevad, kuid enamasti jääb aastane maksutulu alla 10 000 euro.