Eesti bussifirma pani Läti muutma ühistranspordi korraldust

Läti doteeritud ühistransport on viinud absurdse olukorrani – näiteks võib kaugliinide bussis olla tualett, kuid vedaja seda ei ava, sest leping ei näe sellist teenust ette ja nii tehakse teekonnale jäävates bussijaamades 10 minutit kestvaid peatusi.

Lätis rahvusvaheliste vedude korraldajana teatud Lux Expressi juhid on näinud pikka aega vaeva, et avada lõunanaabrite juures linnadevahelisi kommertsliine ja tõestada, et turu avamine tuleb riigile odavam, reisijaile mugavam ja paneb ka senised üsna monopolistlikud bussifirmad konkureerima.