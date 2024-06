GRAAFIK | Ainult kaks Tallinna börsi aktsiat on tänavu plussis

Tugevamalt miinuses on Riia börs, mis on tänavu langenud koguni 17,8%. Seda eelkõige neljapäeval toimunud järsu kukkumise tõttu, mille põhjustas Latvijas Gāze aktsia, mis langes päevaga 18%. Paremini on läinud Vilniuse börsil, mis on sel aastal 3,9% plussis. Märksa edukamalt on läinud maailma suurindeksitel: USA indeks S&P 500 on kerkinud 15,3%, Euroopa aktsiaindeks STOXX 600 aga 7,6%.

Tallinna börsi põhinimekirjas on plussis ainult kaks aktsiat: Infortar (+51,8%) ja Merko Ehitus (+6,9%). Aga arvestades aktsionäride jaoks tegelikku tulemuslikkust ehk ka dividendi, siis napilt on plussis veel mõned aktsiad, mis on langenud vähem kui dividendi võrra: EfTEN Real Estate Fund, LHV Group, Tallinna Vesi, Tallinna Sadam, TKM Grupp ja Tallink Grupp.

Kõige kehvemini on läinud kalatööstusettevõtte PRFoodsi aktsionäridel, sest aktsia on langenud 45,3%. Üle 10% on langenud ka Ekspress Grupp, Nordecon, Enefit Green, Arco Vara ja Coop Pank.

Alternatiivbörsil First North on tänavu seis mõnevõrra parem, kui 11 ettevõttest on plussis neli. Kõige paremini on läinud Airobotil, mille aktsia on kerkinud 27,6%. Kõige kehvemini on läinud mängukonsoolide kinkekaarte müüval ettevõttel Punktid, mille aktsia on langenud 32,9%.