Koormatäis veini, 200 000-eurone konjakikoorem ja 90 000-eurone alumiiniumikoorem: petturid on jõudnud logistikaplatvormidele

Kõik ERGO kindlustusse hiljuti laekunud logistikakelmuste juhtumid on olnud sarnased ja toimunud seni üleeuroopalise transpordi ja logistikavõrgustiku platvormi Timocom kaudu. Näiteks laekus ERGO kindlustusse juhtum, kus läks kaduma 200 000 euro suurune konjakikoorem.

„Ekspedeerija otsis veebirakenduse kaudu suure koguse konjaki kaubaveoks alltöövõtjat ning sattus petturite otsa, kes said varikontot kasutades kauba kätte ning suunasid kauba petturitele sobivasse kohta. Kahju suurus on 200 000 eurot,“ rääkis ERGO ärikliendi kahjude osakonna juht Erko Makienko. Pettus tuli välja, kui hakati uurima kauba liikumist. Selgus, et õige firma ei teadnud sellest kaubast ega veost mitte midagi.

Sarnase skeemi alusel läks kaduma ka alumiiniumikoorem kahjusuurusega 90 000 eurot. Selle juhtumi näitel soovitab ERGO kindlustuse esindaja olla erinevaid logistika veebiplatvorme kasutades väga valvas. „Ärge usaldage vedajaid kinnisilmi, vaid tehke topelt kontroll. Veenduge, et suhtlete õige ettevõttega. Kiirel vaatamisel ei erista silm erinevust ettevõtte päriskonto ja libakonto nime vahel. Tihti on libakonto e-mailis puudu või erinev vaid mõni täht,“ rääkis Makienko. Seetõttu tasub külastada ka ettevõtte veebilehte ja teha telefonikõne ettevõttesse, kust kaubavedu tellida tahetkase. „Isegi kui teil on veosekindlustus, on kahjud väga suured ja kauba puudumine võib äri halvata,“ nentis ta.

Kolmanda ERGO kindlustusse jõudnud juhtumi kliendiks oli hoopis vedaja ise. Ta sai kõne kliendilt, kes oli väidetavalt nende firmalt veo tellinud. Helistaja kirjelduse järgi olevat logistikaettevõte laadinud Hispaaniast peale koorma veinidega ja transportinud need Saksamaale Berliini. Saatelehel seisis tempel firma andmetega, mis olid paraku võltsitud. „Veinid olid kadunud ja hetkel käib nõude kokkupanemine,“ rääkis Makienko. Vedaja tegi avalduse ka politseile, teavitas, et firma identiteeti on Timocom vedude jagamissüsteemis kuritegelikult kasutatud ning kaup on saatjalt välja petetud.