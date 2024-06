Äri vaenlase varaga. Venemaa müüb Leedu kodanikult konfiskeeritud hotelli

Nii Villa Elena kui ka hulk muud Krimmi kinnisvara natsionaliseeriti veidi üle aasta eest. Ajakirjanduse andmeil käitutakse välismaalaste varaga nii juhtudel, kui välismaalast peetakse Venemaa-vastaseks. Just nii arvatakse hotelli omaniku, Leedu kodanikku Kolas Igorise kohta, kirjutab Leedu Delfi .

Oksjoni järgi on hotelli minimaalne väärtus ligi 9,9 miljonit eurot. Hotellis on kokku üle 30 toa ja korteri, mis on varustatud eluks vajalikuga. Kirsiks tordil tuuakse esile parkla ja soojendusega bassein. Öö hotellis maksab alates 184 eurost, korteri eest küsitakse aga juba üle 360 euro.