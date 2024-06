Wise’i lobistide edulugu. Eestis asutatud börsifirma on end hakanud tõsiselt kehtestama

Magali Van Bulck pidi Belgiast Londonisse kolides sama murega silmitsi seisma ning just seetõttu leidis ta oma tee Transferwise’i. „Olen läbipaistvusest alati olnud väga huvitatud. Alustasin Wise’is avalike suhete poolel. Tegime palju kampaaniaid ning aina enam tundus mulle, et tahan tegeleda sellega, et teha otsustajatele selgeks, mida me öelda tahame,“ räägib Van Bulck.