FOTOD ja VIDEO | Viimase aja suurim erainvesteering piirkonda: Haapsalu suurarendus kerkib kiirelt, kortereid käiakse tihti vaatamas meritsi

Scandiumi poolt rajatavas Haapsalu suurarenduses Marienholm valmis sel nädalal uus sõidutee koos kergliiklusteega, andis arendaja täna meediale teada. „Marienholmi poolsaar areneb kiirelt, olulisi muutusi on näha nädalatega. Uus tee tagab hea ligipääsu nii uudistajatele kui ka ehitajatele,“ rääkis ettevõtte tegevjuht Maido Lüiste.

Poolsaarele rajatud arendusega seotud taristu arendas välja Tariston AS. Sinna rajatud sõidutee piirneb ühelt poolt munakividest toetatud merekaldaga ning teiselt poolt kergliiklusteega. Tee lookleb poolsaare keskpaigani, kust edasi kulgeb pinnaseteena. Iga lisanduva arendusetapiga tee pikeneb, kuni jõuab päris tippu välja.

Koos taristuehitusega on tempokalt kerkinud ka sinna ehitaja Mitt&Perlebach poolt rajatavad viis maja koos 50 korteriga. „Näeme, et suvisel ajal on paljud kliendid Haapsallu saabumas hoopis meritsi,“ ütles Lüiste. Tema kinnitusel on huvi Marienholmi korterite vastu olnud suur ning suve tulekuga on kliendipäringud veelgi hoogustunud.

„Tänaseks on üle poole korteritest müüdud ning prognoosime, et suvega jõuab tehingusse veel oluline osa. Hea on müüa ja arendada kortereid, kust igast aknast avaneb uskumatu merevaade – ja seda kõike Eesti ühes armastatuimas suvituslinnas“, sõnas Lüiste. Tema märkis, et juba juuli keskpaigas plaanivad nad esimese etapi sarikapidu, et hoonete tipukõrguste saavutamist tähistada.

Haapsallu mere äärde kogu Suure Viigi vasakule kaldale kerkiv mastaapne arendus on suurim erakapitali investeering, mis Läänemaale viimastel aastakümnetel tehtud on. Lisaks suvitusliku arhitektuuriga mereäärsetele kortermajadele on poolsaarele planeeritud merekaid, kohvikud, avalik pargiala, rannapromenaad ja väikesadam. Lisaks plaanitakse poolsaare algusesse rajada uus SPA-hotell.