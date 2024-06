GRAAFIK | Euribor on jõudnud viimase aasta madalaima tasemeni

Kui 2022. aastal hakkas euribor kiiremas tempos tõusma, siis alates mullu sügisest on näitaja olnud üldjoontes langustrendis. Sel nädalal jõudis kuue kuu euribor alla 3,7% piiri. Viimati oli näitaja sama väike mullu mais. Aasta tagasi oli kuue kuu euribor 3,89%.

Sealjuures on kaheteist kuu euribor viimastel kuudel olnud väiksem kui kuue kuu euribor, viidates seeläbi, et langustrend võiks jätkuda. Kolmapäeva seisuga oli kaheteist kuu euribor 3,61%. Samas on kaheteist kuu euribor olnud vahepeal ka madalamal tasemel, kui veebruaris oli näitaja korraks 3,505%.