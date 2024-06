Valitsus annab EISA laenukontorile 50 miljonit eurot

Praegu võimaldab sihtkapitali maht finantseerida vaid ühte-kahte suuremat projekti, kuna ühe projekti ülempiir on kuni 15 miljonit eurot ning sihtkapitali kogumaht 30 miljonit. Sihtkapitali suurendamine annab ministeeriumi teatel nii EISA-le kui ettevõtjatele kindlustunde, et juba praegu läbirääkimiste faasis olevatele ekspordilaenu projektidele tekib rahastamise võimekus.

„Välisturgudele laienemine on ettevõtte jaoks riskantne projekt ning riigid üldiselt toetavad selles oma ettevõtteid käendustega ja vajadusel ka laenudega. Tänane EIS-i sihtkapitali suurendamise otsus annab Eesti ettevõtjatele müügitehingute läbirääkimistel rahalise kindluse ja selle, et pikemalt läbiräägitavaid ekspordiprojekte on võimalik finantseerida ka paari-kolme aasta pärast,“ sõnas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.