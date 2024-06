Ülemiste kaubanduskeskus plaanib mastaapset laiendust. See muudab nii hoone kõrgust kui välisilmet

Maikuus kiitis Tallinna linnavalitsus heaks Baltikumi suurima kaubanduskeskuse, Ülemiste keskuse detailplaneeringu algatamise. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus Ülemiste keskuse ümberehitamiseks, laiendamiseks ja uue hoonestuse kavandamiseks Tartu maantee ja Suur-Sõjamäe tänava ristmiku vahetusse lähedusse.

Eile, 19. juunil toimus Ülemiste keskuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu, kus esitleti lähemalt, milliseid linnaruumilahendusi kavandatakse. „Näen, et lähiaastatel muutub kogu Ülemiste piirkonna olemus täielikult. Siia ehitatakse Rail Baltica terminal, laieneb lennujaam ning ka Ülemiste linnak kasvab pidevalt – sellest on saamas Tallinna linna peavärav,“ põhjendas Guido Pärnits, miks ettevõte on otsustanud võtta ette kolmanda suurema laienduse.

Tulla võib ka raamatukogu

„Suur osa Ülemiste keskuse planeeritavast arendusmahust on eelkõige just büroo- ja teeninduspind, vähesemal määral kaubandus,“ rääkis Pärnits. Ta leiab, et need inimesed, kes tulevikus hakkavad Ülemiste piirkonda läbima - kas turistina või piirkonda tööle minnes -, vajavad laiemat teenusevaliku kui tänane keskus ja piirkond pakkuda suudavad. Nii plaanitakse keskusesse tuua ka tervise- ja meditsiiniteenused ning mõeldud on raamatukogu avamisele.

Detailplaneeringu eskiislahenduse loonud ettevõtte Esplan tegevjuht Kadi Metsmaa selgitas, et loodud lahenduse puhul on kohe algusest peale lähtutud väga tugevalt kaasaegse linnaruumi arendamise põhimõtetest ning kaasatud tunnustatud rahvusvahelise kogemusega arhitektid Lever Lõhmus ja Erik Ristoja, et luua piirkonda sobituv kontseptsioon.

„Tellijale oli oluline, et planeeringulahendus oleks tulevikukindel nii keskkonnasõbralikkuse kui ka arhitektuurse funktsionaalsuse ja paindlikkuse osas, mistõttu on eskiislahenduse arendamisega pikalt tegeletud. Multifunktsionaalne, hästi ülejäänud linnaga suhtestuv ja eri liikumisviise arvestav arendus loob piirkonda uue väärtuse,“ rääkis Metsmaa.