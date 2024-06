FOTOD | Kolme kuuga 60 avaldust. Eesti eri nurkadesse on jõudnud kauaoodatud kogukonna pakiautomaadid

„Eesti E-kaubanduse liidu andmetel eelistab enam kui 80% e-osalejatest paki kättesaamiseks pakiautomaati,“ põhjendab Picapaci avatud võrgustiku arendusjuht Mait Mikker, mis on tekitanud vajaduse väikeste, kogukonnale mõeldud pakiautomaatide järele. Tema sõnul on eestlased ja üldse Balti riikides elavad inimesed Euroopa kõige suuremad ja vilunumad pakiautomaatide kasutajad ning seda näitavad ka numbrid.

18 pakiautomaati ainuüksi Tallinnas

„Erapakiautomaadid on arenev ärisuund ja tänaseks on pea tuhat inimest üle Eesti soetanud enda kodude juurde personaalse pakiautomaadi, millest saab nii pakke saate kui ka vastu võtta,“ sõnab Mikker. Kogukonna pakiautomaat on mõeldud väiksematele kogukondadele ja küladele, kes soovivad tuua pakiteenuse oma kodule lähemale, kuid kus elavate inimeste vajadus pole piisavalt suur isikliku pakiautomaadi soetamiseks.

Kolme kuu jooksul on Picapacile laekunud 60 sooviavaldust kogukonna pakiautomaadi paigaldamiseks: kõige rohkem avaldusi tuli Harjumaalt, Tartumaalt, Lääne-Virumaalt, Jõgevamaalt ja Viljandimaalt. Praeguseks on paigaldatud 18 kogukonna pakiautomaati, peamiselt Tallinnas ja selle lähiümbruses, järgnevatel kuudel kasvab nende arv veelgi.

Juunikuus paigaldas Picapac kogukonna pakiautomaadi Hargla külla Valgamaal. Valga vallavanema Monika Rogenbaumi sõnul on Hargla kogukond pakiautomaadist väga puudust tundnud. „Tegemist on suurtest keskustest kaugemal asuva külaga, lähimasse linna jõudmiseks on nii mõnelgi perel vaja umbes 40 kilomeetrit läbida,“ ütleb Rogenbaum, lisades, et klassikaline suur pakiautomaat on Hargla jaoks liialt mahukas ja selle paigaldamise ära tasumiseks peaks sealt liikuma oluliselt rohkem pakke ja saadetisi.