Peeter Skepast: kui ülikoolil on selge lahendamist vajav mure, siis väärikas ettevõte selga ei pööra

Peaasjalikult taristuobjektide projekteerimisele, planeeringute koostamisele ja keskkonnauuringutele keskendunud Skepast & Puhkim alustas tänavu Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) tudengitele omanimelise stipendiumi väljaandmist. Lisaks on ettevõte aastaid panustanud omaaegse tehnikaülikooli rektori ja teedeehituse valdkonna õpetamise eestvedaja Peep Sürje nimelisse fondi, pakkunud üliõpilastele praktikakohti ning läkitanud ettevõtte insenere tudengitele loenguid pidama. Lisaks ollakse TalTechi korvpallimeeskonna üks peamistest toetajatest.

„Eks me teeme seda kõike ikka omakasupüüdlikel kaalutlustel,“ ei hakka Peeter Skepast paatoslike väljenditega keerutama. „Aga see omakasupüüdlikkus on tegelikult ikka sellise laiema vaatega, kogu sektori peale mõeldes.“

See otse ja ausalt välja öeldud põhjendus võtab tegelikult ilmekalt kokku need asjaolud, mis üldse motiveerivad ettevõtteid kõrghariduse andmist toetama – et oleks tagatud spetsialistide järelkasv neile endile, et Eesti majandus õitseks ja et ka ettevõte oleks n-ö pildil kui tugev ja väärikas panustaja kestva ühiskonna säilimisse.

Kõrghariduse toetamise tulemus on tunnetuslik

Hariduse toetamise tulemustel pole head konkreetset mõõdupuud ja nii märgib ka Skepast, et pigem on eesmärkide täitmine tunnetuslik, sest näiteks ettevõttes praktikal käinud tudengitele mingeid kohustusi edasise tööleasumise vmt suhtes ei panda, kuigi üliõpilaste praktikale võtmine tähendab ettevõtte jaoks pigem kulu kui otsest tulu. Kaudne, ehk siis tunnetuslik tulu aga seisneb selles, et ehk saab see noor ettevõttest hea kogemuse, omandab tublilt oma eriala ning võib-olla siis mõni neist tulevastest spetsialistidest tuleb kunagi ka asutusse, kust ta oma esimesed praktilised töökogemused sai.