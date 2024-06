Ainus pakkuja riisus koore: järgmine mereala läks ära alghinnaga. Seekord norrakate kätte

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) andis neljapäeval teada, et Saare 2.1 mereala enampakkumise võitja on selgunud. Kuigi oma pakkumise said teha ka eestlaste Utilitas Wind ja Estonia Offshore Wind DevCo, mis kuulub 50% ulatuses Leedu energiakontsernile Igntis, esitas ainsana pakkumise Norra ettevõtte Deep Wind Offshore AS summas 2 457 000 eurot, mis oli ka enampakkumise alghind.

Deep Wind Offshore’i tegevjuht Knut Vassbotn avaldas heameelt, et ettevõte on võitnud Eestis olulise mereala ning saanud endale Läänemeres ühe gigavati tootmisvõimsust toetava ala. „Eesti võtab samme, et oma ambitsioonid teoks teha ja meil on erakordselt hea meel, et me selle mereala endale saime. Deep Wind Offshore aitab kaasa Eesti kliimaeesmärkide saavutamisele, tagades energiajulgeoleku, luues väärtusahelaid ja uusi töökohti,“ märkis ta.

Norra ettevõte usub, et nad võidavad palju sellest, et Saaremaa külje all asuval alal on soodsad tuuleolud tõhusaks energiatootmiseks. „Deep Wind Offshore’i eesmärk on arendada 10 aasta jooksul üle 10 GW meretuuleenergiat. Selleks jätkame me projektide arendamist oma põhiturgudel ja püüame ühtlasi leida võimalusi uutel turgudel. Enampakkumise võitmine tähendab seda, et Eestist saab üks meie põhiturge,“ rääkis Vassbotn.

Deep Wind Offshore AS poolt 28. märtsil esitatud hoonestusloa taotluse kohaselt kavandatakse Saare 2.1 merealale püstitada kuni 98 tuulikut koguvõimsusega kuni 1560 MW. Enampakkumise võitja suhtes algatatakse hoonestusloa menetlus koos keskkonnamõju hindamisega 90 päeva jooksul võitja kinnitamisest arvates. Teiste konkureerivate taotluste kohta teeb TTJA hoonestusloa menetluse algatamisest keeldumise otsuse, andis amet teada.