Taavi Pertman valiks Apple’i asemel Microsofti: toote mõttes saab küll sama raha eest vähem lugu, aga see-eest rohkem sisu

Taavi Pertman on investeerimismaailmaga kokku puutunud peaaegu 20 aastat. Viimastel aastatel on ta enda sõnul liikunud aina enam võimalikult hea ajaga korrigeeritud tootluse suunas ehk suurendanud laiapõhjaliste indeksfondide osakaalu oma portfellis.

Muu hulgas on ta aktiivne investorkogukonna eestkõneleja, olles kasulikku investeerimisteavet jagava keskkonna RahaFoorum asutaja. Tema üks missioone on teha investeerimine ja rahaga arukalt ringi käimine lihtsaks ja kättesaadavaks kõigile. „Usun, et rahaline heaolu ei pea olema privileeg, vaid see on saavutatav igaühele, kes on valmis õppima ja oma harjumusi muutma,“ kirjutab ta RahaFoorum lehel endast.