VIDEO | Panime moldovlasest Bolti autojuhi läbima eesti keele testi: „Tean juba 114 sõna!“

Bolti sõiduteenuste osakonna juhi Oscar Rõõmu sõnul on keeleõpperakenduse kasutamise ajendiks juhtide endi huvi. „Viimase paari aasta jooksul oleme näinud sisserändajatest autojuhtide arvu kasvu. Neil on soov õppida keelt, et Eesti ühiskonnas paremini toime tulla, aga nad pole leidnud selleks käepäraseid viise,“ kommenteerib ta.